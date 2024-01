Re Carlo ricoverato per l' operazione alla prostata | Chi lo ha accompagnato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Buckingham Palace ha comunicato che reIII è statoquesta mattinaLondon Clinic, un ospedale privato a Londra, per un'programmata. Il sovrano 75enne sarà sottoposto all'intervento nello stesso ospedale in cui la Principessa di Galles, Kate Middleton, si sta riprendendo dopo essere stata operata all'addome. Buckingham Palace ha dichiarato che darà notizia dell'intervento una volta che sarà terminato. ReIII è arrivato in ospedaleregina Camilla.

Sarà presto sottoposto all'intervento chirurgico alla prostata annunciato mercoledì scorso Re Carlo III, ricoverato oggi, 26 gennaio, alla London Clinic. Le ultime notizie sullo stato di salute del ...