Re Carlo operato alla prostata | ' sta bene'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ReIII, 75 anni, è statonelle ultime oreLondon Clinic per una condizione "benigna", come preannunciato fin dsettimana scorsa dal palazzo reale britannico. Lo hanno reso noto oggi fonti di corte citate dBbc assicurando che l'intervento è andatoe che le condizioni del sovrano - ricoverato nella mattinata di oggi - "sono buone"., indicano le medesime fonti, dovrebbe restare peraltro in clinica almeno "per una notte", per ragioni di cautela.