Re Carlo in clinica Nello stesso giorno in cui | 30 anni fa | subì un attentato | il video virale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Oggi reavrà altro a cui pensare. Questa mattina, infatti, è entrato in ospedale (la London Clinique, la stessa in cui si trova ricoverata Kate Middleton) per un intervento alla prostata. Il 26 gennaio, però, è ungià da tempo nella sua memoria. Da quando, nel 1994, rischiò di venire assassinato. 26 gennaio 1994: ilched’Inghilterra non dimenticherà mai Non tutti lo sanno ma ci fu unin cui rerischiò seriamente di morire. E, quel, è stato proprio il 26 gennaio 1994, vale a dire trent’fa. Il primogenito della regina Elisabetta si trovava, allora in royal tour in Australia. Ignaro che, in quella ...