Re Carlo è stato operato | le sue condizioni | voci dall' ospedale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ReIII èalla prostata a Londra, nella stessa clinica dove Kate Middleton, la principessa del Galles, si sta riprendendo dopo un intervento addominale della scorsa settimana. I media britannici hanno precisato che il Re "sta bene". La Regina Camilla ha lasciato a metà pomeriggio la London Clinic dove, che ha 75 anni, era arrivato con lei questa mattina 26 gennaio per sottoporsi all'intervento, annunciato da Buckingham Palace la scorsa settimana. Sorridente, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La London Clinic è unprivato di lusso nel quartiere di Marylebone, dove sono stati curati in passato il Principe Philip, ma anche il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy o l'attrice Elizabeth Taylor. La Principessa Kate, moglie del Principe William, erede al trono, ...

Re Carlo III, 75 anni, è stato operato nelle ultime ore alla London Clinic per una condizione "benigna" alla prostata, come preannunciato fin dalla settimana scorsa dal palazzo reale britannico.