Re Carlo è stato operato | come sta

Londra, 26 gen. (Adnkronos) – Re Carlo è entrato in ospedale per le cure alla prostata . Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che “il re ... (calcioweb.eu)

Re Carlo III, 75 anni, è stato operato nelle ultime ore alla London Clinic per una condizione «benigna» alla prostata, come preannunciato fin dalla settimana scorsa dal palazzo reale britannico. Lo ...Per Carlo Chiostri, rappresentante dell'Accademia dei Georgofili ...Meritano attenzione e un accompagnamento che stiamo fornendo con la nuova programmazione del Gal nei prossimi anni. Nel nostro ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...