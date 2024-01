Rapporto Liverpool: il prossimo lavoro di Jürgen Klopp nominato dal miglior giornalista tedesco (Di venerdì 26 gennaio 2024) Breaking: L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è già stato pubblicizzato per il suo prossimo lavoro poche ore dopo aver annunciato che si dimetterà dalla carica di allenatore del Liverpool alla fine di questa stagione. L’allenatore dei Reds ha deciso di lasciare il club dopo quasi nove anni in carica quest’estate, citando il desiderio di evitare di esaurirsi come motivazione principale per voler lasciare Anfield. Secondo quanto riferito, i lamenti e gli strappi di indumenti che si sono sentiti da chilometri di distanza nella metà rossa del Merseyside sono stati eguagliati nel paese natale di Klopp, dove l’ex allenatore del Borussia Dortmund è stato celebrato per i suoi successi al Liverpool – o almeno, se affermazioni del giornalista Christian Falk ... Leggi tutta la notizia su justcalcio (Di venerdì 26 gennaio 2024) Breaking: L’allenatore delJurgenè già stato pubblicizzato per il suopoche ore dopo aver annunciato che si dimetterà dalla carica di allenatore delalla fine di questa stagione. L’allenatore dei Reds ha deciso di lasciare il club dopo quasi nove anni in carica quest’estate, citando il desiderio di evitare di esaurirsi come motivazione principale per voler lasciare Anfield. Secondo quanto riferito, i lamenti e gli strappi di indumenti che si sono sentiti da chilometri di distanza nella metà rossa del Merseyside sono stati eguagliati nel paese natale di, dove l’ex allenatore del Borussia Dortmund è stato celebrato per i suoi successi al– o almeno, se affermazioni delChristian Falk ...

Klopp, mai più la Premier dopo il Liverpool: tutte le ipotesi sul suo futuro, due strade in Serie A A Liverpool si chiude un`era, legata indissolubilmente al nome di un allenatore ma anche di un personaggio che a livello di popolarità è stato forse l`unico in. A Liverpool si chiude un`era, legata indissolubilmente al nome di un allenatore ma anche di un personaggio che a livello di popolarità è stato forse l`unico in.

Il tecnico tedesco lascia i Reds: “Sono a corto di energie”. Annuncio choc, direttamente da parte dell’allenatore tedesco in un video pubblicato dal club ...