Rapinano un uomo dopo averlo preso a bottigliate | quindi a calci e pugni Arrestati a Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 La Polizia di Stato diha effettuato un arresto importante nella giornata di ieri, trattenendo due cittadini tunisini responsabili di tentata rapina e lesioni gravi. L’intervento è avvenuto in risposta a una chiamata che segnalava un’aggressione in corso in Via Giulio Cesare. La Dinamica dell’Aggressione Gli agenti della squadra volante sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, dove hanno trovato un giovane di nazionalità straniera ferito alla testa e ancora sanguinante per i colpi subiti. La vittima ha riferito di essere stata attaccata da due uomini con atteggiamento minaccioso. La Tentata Rapina I due aggressori hanno sottratto il cellulare della vittima, ma il giovane ha cercato di recuperarlo. A questo punto, uno dei malviventi ha colpito il giovane alla testa con una bottiglia di vetro, facendolo ...