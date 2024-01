Rapina in tabaccheria a Campegine | due uomini fermati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Sono stati catturati i due presunti autori dellaalladi Caprara di, avvenuta mercoledì mattina alle 10, con i malviventi armati di una pistola, fuggiti con un bottino di cinquemila euro su una Citroen di colore grigio. Dalle prime descrizioni, sono emerse similitudini con persone già note alle forze dell’ordine di Parma. Nella notte successiva, sulla via Emilia a Reggio, in via Vico, gli agenti di una Volante hanno notato un’auto che corrispondeva a quella usata per la fuga dopo la, rubata il 23 gennaio a Fidenza. Dalla vicina abitazione è stato notato uscire un 50enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che corrispondeva all’identikit di uno deitori. E’ stato effettuato un controllo ...