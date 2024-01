Rapina al super di luglio Preso il bandito armato Minacciò cassiere e clienti

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La polizia di Legnano arresta un 39enne, ritenuto responsabile del reato diaggravata dall’uso di armi commessa lo scorso 52023 in unmercato, il Carrefour, di via Pionieri dell’Aria a Legnano. L’uomo coperto con un passamontagna eddi pistola, era entrato in azione da solo minacciando dueed una guardia giurata il tutto mentre nelmercato c’era anche gente a fare la spesa, quindi in orario di apertura. Agitando la pistola e puntandola più volte addosso alle persone che minacciava, gridando e insultandole, si era poi fatto consegnare una parte dell’incasso, pari a 1.270 euro circa, prima di scappare a bordo di un’utilitaria nera che aveva parcheggiato a pochi metri dell’ingresso senza alcun complice. I numeri di targa erano stati presi da ...