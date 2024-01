Rambo III | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024)III: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaIII,del 1988 diretto da Peter MacDonald. È la terza pellicola della saga dedicata al reduce Johninterpretato da Sylvester Stallone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama John, riguadagnata la propria libertà, ora vive assieme a dei monaci buddisti in Thailandia, che aiuta svolgendo per loro dei lavori e partecipando, di tanto in tanto, a degli incontri di lotta nei bassifondi per racimolare denaro da donare al monastero. Il colonnello Samuel Trautman lo raggiunge per coinvolgerlo in un’operazione americana per tentare di colpire un commando sovietico che, invaso l’Afghanistan, compie genocidi verso la ...