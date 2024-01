Ragazza violentata nel parco | accusato calciatore di serie D

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una giovane donna di 19 anni, in uno stato di particolare fragilità psichica, è stata vittima di un orribile atto di violenza sessuale in unpubblico alla periferia Nord di Milano. Il tragico evento, avvenuto a fine ottobre, ha visto l’arresto di Stanislav Bahirov, un 25enne di nazionalità romena ma nato in Ucraina, che gioca come attaccante nella squadra di calcio Vogherese inD. L’operazione è stata condotta dalla polizia milanese, sotto il coordinamento della Procura di Milano-V Dipartimento. La vittima, dopo un’accesa discussione familiare, era uscita di casa e ha incontrato il 25enne. Approfittando della sua vulnerabilità, Bahirov ha guadagnato la sua fiducia e l’ha convinta a seguirlo in una zona isolata del. Qui, l’ha costretta a consumare una grande quantità di alcol, portandola quasi alla perdita di ...