Ragazza scomparsa a Viterbo | cresce la preoccupazione per la 18enne Lamia Rahman

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 gennaio 2024)per unanella provincia di: proseguono le ricerche per: l’Istituto Odontotecnico dove studiava a Civita Castellana (credits Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comS’infittisce il mistero attorno alladella giovane, unanella provincia didurante la mattinata di mercoledì. La giovane come ogni mattina si stava dirigendo verso la sua scuola, presente all’interno del territorio tusciano. Istituto scolastico dove la giovane, però, non arriverà mai in dinamiche ...