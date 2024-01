Ragazza 14enne scompare nel nulla | l’ombra dell’uomo conosciuto in chat La mamma | “Aiutateci”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ella Jones, residente a Mount Vernon, è scomparsa dal 6 gennaio 2024. Laha lasciato un messaggio criptico a sua, che l’aveva punita per aver messaggiato con un uomo più grande incontrato online. Sarah Merrill ha detto di aver visto sua figlia, Ella Jones, per l’ultima volta nella sua stanza la sera del 5 gennaio. La mattina seguente si è resa conto che era sparita. Ora la donna la cerca disperatamente ed ha attivato una pagina Facebook in cui raccoglie informazioni utili. Leggi anche: Roberta trovata impiccata in casa, i testimoni: “Il fidanzato era lì quella sera” Laha portato con sé una valigia Gli amici di Ella hanno detto a sua madre che stava parlando con un uomo di 20 o 30 anni su Discord, secondo quanto riferito da Fox News. Come punizione, lale aveva temporaneamente ...