Raduno nazionale delle Guardie d' Onore al Pantheon di Roma | Massa Carrara partecipa alla cerimonia di omaggio al Milite ignoto

raduno per la nazionale italiana di Pentathlon moderno : gli azzurri saranno in Sicilia, a Siracusa, dal 31 gennaio. Con la squadra tricolore anche ... (oasport)

Pallamano : raduno in Germania per la Nazionale al maschile - i convocati

Inizia con un training camp il 2024 per la Nazionale italiana maschile di Pallamano. Gli azzurri sono in Germania, ad Albstadt, dove per una ... (oasport)