Radonjic | la cessione si complica | la situazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è lapiù intricata in casa Torino: il serbo vuole andare a giocare ma ha rifiutato diverse avances in questa sessione di mercato Il Torino volentieri lo girerebbe a un’altra squadra e lui volentieri ci andrebbe, però comprensibilmente pretende che ci sia un minimo di competitività per non perdere l’Europeo con la Serbia. Da qui la scelta didi respingere l’offerta del San Jose e dell’Olympiacos. Con il Monza c’era stato un abboccamento, ma le strategie brianzole si sono poi allontanate da lui. E il Maiorca si è fatto avanti senza garantire un minimo di solidità economica. Lo scrive Tuttosport.

