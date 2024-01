Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'ad "Amici 2023" di Mew ha una motivazione. Lo ha spiegato lei stessa in un video postato sui suoi social (lo trovate sotto al testo dell'articolo). L'uscita improvvisacantante insieme a Matthew, suo ragazzo, qualche settimana fa, aveva colto tutti di. Ma chi è Mew Il vero nome è Valentina Turchetto. E' nata a Jesolo nel 1999 e ha lavorato fino all’ingresso ad “Amici”, lo scorso settembre, in un negozio in cui vendeva Pokémon infatti “Mew” è uno dei pokémon. Nella scuola più amata dalla tv italiana si è distinta nella categoria canto al punto da essere subito una delle favorite. Ma la sua carriera musicale inizia qualche anno fa con le audizioni a X Factor 2019. Ecco cosa ha detto Tantissime le ipotesi che andavano dai disaccordi con la produzione a una gravidanzaragazza ma lei ...