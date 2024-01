Qui Macerata La carica di Gomis | | Ora servono i fatti»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Adessosolamente piùin campo". Kalagna, centrocampista della Maceratese classe 1996, è già proiettato nel clima della sfida contro la Civitanovese. "Nel derby – aggiunge – ci sarà da lottare dal primo all’ultimo minuto". Il biancorosso è uno dei volti nuovi della Maceratese. "Non ho mai giocato in questa categoria, però so quanto siano importanti simili partite e non ho bisogno che me lo dica qualcuno". Il centrocampista si è subito inserito nella nuova realtà. "Occorre integrarsi nel più breve tempo possibile, qui ho trovato un gruppo che ha facilitato il mio inserimento".si è sentito uno della squadra, e sul campo? "Non è facile perché occorre integrarsi in un sistema di gioco, capire i movimenti dei compagni. Mi sembra che ci siano stati dei miglioramenti, anche se dobbiamo ancora ...

MACERATA - «Partiremo dalla ridefinizione del disegno organizzativo della struttura amministrativa e dall'introduzione di un piano di assistenza sanitaria integrativa per il ...«Non sono provvedimenti che si prestano a una realtà come Macerata – chiude Renna – si volevano istituire zone 30 lungo le mura o in corso Cavour. Ve le immaginate Per questo votai no già all’epoca».Vigor Macerata che nel corso degli anni ha puntato fortemente anche ... prima squadra chiamando me e per me si è trattato di un ritorno perché ero già stato qui qualche anno fa. Anche il lavoro del ...