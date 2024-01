Qui Civitanova Ballanti | C’è da dare di più contro la Rata»

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Rivivere la vittoria dell’andata sarebbe bellissimo, ma urge massima concentrazione". Diego, difensore della Civitanovese al rientro dalla squalifica, dice la sua in vista del derby di domenicala Maceratese (ore 15 al Polisportivo, ndr), gara su cui il tecnico Sante Alfonsi è alle prese con un rebus che riguarda gli under. Data ormai per certa l’assenza del mediano Jacopo Domizi, classe 2003, l’allenatore ex Samb dovrà reinventare la formazione in virtù della regola che impone la presenza di due fuoriquota in campo. Esclusi problemi per il terzino Andrea Cosignani (nato nel 2006, ndr), resta quindi un altro tassello da completare. A disposizione, l’attaccante Cesario Mangiacapre (2006) e i centrocampisti Angelo Giordani e Valentin Franco (entrambi del 2004). Ad occupare il posto di Domizi, dovrebbe essere il collega di reparto ...