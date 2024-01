Questura | rinviare corteo pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 16.40 La manifestazione indetta per domani a Roma dagli studenti palestinesi va spostata ad altra data, "già a partire dal 28 gennaio".E' la decisione che laha comunicato ai promotori. Era stata la Comunità ebraica a chiedere che l'iniziativa non si svolgesse nel giorno in cui si ricorda la Shoah. "E'una decisione che aumenta la rabbia. Ci riserviamo di decidere per il 28, ma non possiamo garantire che domani non ci sia nessuno in piazza",dice Maya Issa (studenti palestinesi)."Non neghiamo la storia. Volevamo commemorare Shoah"