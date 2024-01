Questura di Taranto | Rafforzamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nell’ottica di voler migliorare la performance lavorativa e la soddisfazione dell’utenza, sono fondamentali gli sforzi e l’impegno profusi dall’Ufficio Passaporti della Divisione Amministrativa delladi. I passaporti rilasciati dallae dai Commissariati nel 2023 sono aumentati di circa il 40% rispetto all’anno precedente. Ad oggi, i tempi di attesa per prenotare on line l’appuntamento per ottenere il rilascio del passaporto si attestano a meno di 25 giorni lavorativi, mentre i tempi di rilascio del passaporto sono di circa 15 giorni lavorativi. E’stato implementato anche il numero di pratiche giornaliere: nel 2024 è stato previsto che l’utenza possa essere ricevuta nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 08:30 alle 12:00, mentre al pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 ...