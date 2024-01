Questo comune gesto in auto ti costa il ritiro della patente | smetti subito di farlo

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Molte persone sottovalutano alcune infrazioni commesse, ma in caso di recidiva il rischio di multa aumentata è alto: in quali casi è previsto. La mancata attenzione ad alcune regole mentre si guida puòre cara admobiliste emobilisti che si mettono in strada per le più svariate cose da fare.e cellulare mentre si guida, il rischio è enorme (foto Pixabay)Commettere alcune infrazioni mentre si sta inmobile significa dover affrontare delle inevitabili conseguenze, alcune anche di natura penale. In quali casi si rischia grosso Si rischia la sospensioneanche dopo aver commesso la prima infrazione (vale solo per alcuni casi), ma nell’ipotesi di recidiva la multa aumenta da 166 a 422 euro. Prevista anche la decurtazione da 5 a 10 punti ...