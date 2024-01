Quelli che usano il Giorno della memoria contro Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per quanto internet sia uno spazio infinito, questa paginetta virtuale ha dei limiti che impongono di far tesoro del donosintesi. Ciò impedisce di affrontare con la necessaria meticolosità le questioni complesse, presentando tuttavia il vantaggio di non indurre all’inutile complicazione delle faccende semplici. Per esempio, si potrebbe scrivere (sono state scritte, stanno venendo scritte) pagine e pagine sul curioso fenomeno dei manifestanti che vogliono scendere in piazza proprio nelper protestare, degli intellettualoidi checitazioni a caso di Primo Levi, degli storici improvvisati che evocano i lager per ritorcerli, ...