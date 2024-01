Quei talenti italiani | così brillanti | così incompresi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Siamo un Paese che sforna invenzioni e apre startup. Poi, però, non sappiamo alimentare un ambiente dove si possano sviluppare. E si finisce con la fuga delle intelligenze. Ci sono molti dati che piazzano l’Italia ai primi posti nelle classifiche mondiali. Da sempre, infatti, oltre a essere un popolo di santi e navigatori lo siamo anche di inventori. Una volta si chiamavano solo invenzioni ora si chiamano anche «startup» e sorprende l’età veramente giovane, nei vent’anni, di coloro che escogitano queste realtà. Da un reportage al celebre Ces, la fiera mondiale dell’avanguardia tecnologica di Las Vegas, si apprende come fossero presenti ben 50 startup italiane nel cosiddetto Eureka Park. Le startup arrivano da 13 regioni diverse, la più rappresentata è la Lombardia, ma tante idee arrivano dal sud tra Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. La provenienza di queste startup assai ...

In un mercato del lavoro complesso, dove ruoli e skill professionali stanno evolvendo rapidamente, per le aziende è sempre più difficile attrarre i candidati giusti ...Joao Costa ha risposto da “grande” alla prima gara nella Roma di De Rossi. Con Mou ha debuttato a Praga. Lo voleva il Getafe ma il classe 2005 non è sul mercato ...Dagli arrivi alle cessioni, perché negli ultimi giorni si sta parlando tanto di talenti in ottica bianconera con l'arrivo di Adzic (a maggio) e quello imminente di Francisco Barido, giovanissima gemma ...