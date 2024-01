Quegli eco vandali assolti nel Regno Unito

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nove eco-attiviste del gruppo Extinction Rebellion che hannozzato una banca a Londra, sono state assolte perché agivano nell’interesse collettivo superiore. Un precedente pericoloso. «Mi scusi, signor direttore, potremmo sfasciare la sua banca?».«Beh... Dipende, per quale motivo?».«Lo facciamo in nome di Greta Thunberg. Sa, l’emergenza climatica, vorremmo protestare dando un segnale...».«Ma potevate dirlo prima... certo, figuratevi. Anzi, ora vi do anche io una mano. Vado a prendere un piccone e torno da voi...». Potrà sembrare impossibile ma nove scalmanate, appartenenti al gruppo Extinction Rebellion, si sono salvate da una condanna certa per danneggiamenti accampando proprio una giustificazione del genere. Dopo aver assaltato la sede londinese della Hsbc, e procurato danni per oltre mezzo milione di euro alla struttura, picchiando con martello e scalpello ...

