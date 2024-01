Quarto potere torna al cinema | presto in sala il capolavoro di Orson Welles

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I Wonder Classic riporta al- in un anno cruciale per il rapporto tra politica e informazione - quello che per molti è il più grande film della storia del, esordio del geniale, allora appena venticinquenne.

Se per l'American Film Institute, per la BBC, per la prestigiosa rivista Sight & Sound, Quarto potere è stato considerato in vari sondaggi come il miglior film mai realizzato, è anche e soprattutto in ...Jannik esulta: 'In finale con il sorriso. Ora sono più tranquillo, domenica darò il massimo'. Djokovic: 'Grande Sinner, mi ha scioccato' (ANSA) ...Da molti è considerato il più bel film della storia del cinema (non ce ne voglia la classifica decennale di Sight & Sounds). Adesso anche le nuove ...