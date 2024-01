Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 26 gennaio 2024

Torna nelle sale italiane Quarto Potere, il film cult diretto da Orson Welles che uscì negli Stati Uniti nel 1941 e in Italia nel dopoguerra.Se fate parte del pubblico di più giovani potreste non aver mai sentito parlare di Quarto Potere, ma con I Wonder Classics siete in tempo per recuperare.I Wonder Classic riporta al cinema - in un anno cruciale per il rapporto tra politica e informazione - quello che per molti è il più grande film della storia del cinema, esordio del geniale Welles, al ...