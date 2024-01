Quanto dura la fase di blocco Giuliacci | adesso c' è la data

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un pernte periodo in cui le temperature sono rimaste notevolmente sopra le media del periodo. Sul sito meteo.it vengono presi in considerazione i motivi per cui tutto questo sta accadendo. Si tratta degli effetti provocati dall'anticiclone subtropicale che, dopo aver imperversato sulla Penisola iberica, si è ormai piazzato stabilmente sul Mediterraneo occidentale fino all'Europa centrale. Tutto questo porterà le temperature a salire anche dieci gradi sopra le medie del periodo. Madurerà tutto questo? I modelli previsionali a disposizione dello staff di Marionon hanno dubbi. La situazione resterà invariata almeno fino alla fine di gennaio. Anzi le temperature primaverili si spingeranno fino al 5 febbraio. E chissà se dopo riuscirà ad ...