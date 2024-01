Quanti soldi ha guadagnato Sinner in carriera? Tra premi dei tornei e sponsor milionari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè diventato un giocatore professionista nel 2018 e ha vinto dieci titoli nel circuito maggiore, tra cui spiccano il Masters 1000 di Toronto, gli ATP 500 di Vienna e Pechino nel 2023. Nella scorsa stagione il 22enne ha giocato la semifinale di Wimbledon e l’atto conclusivo delle ATP Finals, raggiungendo il culmine con il trionfo in Coppa Davis (battendo Novak Djokovic per due volte nello stesso giorno, annullandogli tre match-point consecutivi nel singolare). Il tennista italiano è definitivamente entrato in una nuova dimensione e oggi ha superato un ulteriore gradino, sconfiggendo Djokovic in uno Slam per la prima volta in. L’azzurro ha fermato la corsa del serbo, imbattuto da 33 partite sul cemento di Melbourne, e si è qualificato per la finale degli Australian Open: domenica 28 gennaio tornerà in campo per fronteggiare il ...