Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli Australian Open? Montepremi per l’impresa su Djokovic E se vince…

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha firmato un’antologica impresa sul cemento di Melbourne: sconfiggere Novak, che su questi campi era reduce da 33 vittorie consecutive e che per dieci volte ha alzato al cielo il trofeo. Il tennista italiano ha surclassato il fuoriclasse serbo in un’epocale semidegli, imponendosi in quattro set e qualificandosi per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione agonistica. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 e domenica 28 gennaio scenderà in campo per giocare la primadella carriera in un evento di questa caratura. Il nostro portacolori se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev....