Quando si gioca la finale degli Australian Open con Sinner | data | orario e tv

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024)silacon? Dopo la grande vittoria del tennista italiano in semicontro Djokovic in tanti in Italia se lo stanno chiedendo. La risposta è che lachegiocherà contro il vincente dell’altra semitra Medvedev–Zverev è in programma per domenica 28 gennaio 2024. L’ultimo attosi disputerà sulla Rod Laver Arena, il campo centrale intitolato all’unicotore capace di fare per due volte il Grande Slam. Per favorire gli spettatori europei da una ventina d’anni lamaschile si disputa alle ore 19:30 locali, che ...