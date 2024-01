Quando la finale degli Australian Open con Sinner? Orario esatto | dove vederla in tv | avversario

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannikè nella storia del tennis italiano. Il ragazzo di Sesto Pusteria ha appena raggiunto la, la prima della sua carriera in uno Slam e per un giocatore azzurro nel primo Major della stagione, battendo Novak Djokovic in semi, il primo a riuscire ad eliminarlo al penultimo atto al Melbourne Park. Dopo due set meravigliosi, in cui il numero 4 al mondo ha praticamente dominato, c’è stato il prevedibile ritorno del serbo, che ha alzato il livello del proprio gioco riuscendo a strappare la terza frazione al tiebreak. Maè stato bravissimo a rimanere sul pezzo e, senza offrire palle break, è riuscito a chiudere i conti alla quarta frazione. Ora per lui un giorno di riposo prima di uno dei giorni più importanti della ...

Jannik ha compiuto un'impresa epica, che va al di là della finale conquistata: in Australia il serbo aveva infatti alle spalle dieci Slam conquistati in carriera. E quando là vinceva il suo primo trof ...Sinner è così per la prima volta in finale in un torneo del Grande Slam e domenica 28 ... Il divario tra i due si è davvero ridotto dallo scorso luglio, sull'erba di Wimbledon, quando a imporsi ...L'azzurro conferma che 'Nole', quando aveva 16-17 anni ... Così come Bolelli e Vavassori nel doppio, anche Sinner si appresta alla sua prima finale Slam in carriera: "Ho cercato di prepararmi al ...