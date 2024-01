Quando il comunismo sbranò di fame i cinesi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il giornalista Yang Jisheng racconta la carestia mortale causata da Mao per compiere il "grande balzo". Furono 36 milioni le vittime dell'esproprio di tutte le risorse agricole e alimentari. Il partito riuscì a nascondere ogni notizia a un intero popolo. Uno stile che non è cambiato

Il giornalista Yang Jisheng racconta la carestia mortale causata da Mao per compiere il "grande balzo" ...Nel varcare la soglia del nuovo anno, le prospettive internazionali appaiono quanto mai catastrofiche ... delle classifiche mondiali di popolarità subito dopo la caduta del comunismo, e si è protratta ...Se si tratta di fare una politica di quadri e di occupazione di tutti i posti possibili, non scomoderei Gramsci. Ma il progetto è in corso. La mostra del ministro della cultura Una scelta istituziona ...