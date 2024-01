Pussy Island | il film diretto da Zoë Kravitz cambia titolo e ottiene una data di uscita

James Warren/Shutterstock Zoë Kravitz's directorial debut has undergone a title change. Formerly titled Pussy Island, the upcoming movie is now called Blink Twice and will debut in theaters on Aug. 23 ...La pellicola, scritta dalla stessa Kravitz e da E.T. Feigenbaum, originariamente avrebbe dovuto intitolarsi Pussy Island. A suo tempo, Zoe Kravitz aveva dichiarato di essere tornata sulla ...Amazon MGM Studios will release the Zoe Kravitz-directed feature "Blink Twice," starring Channing Tatum, theatrically in August ...