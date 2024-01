Puccini al Teatro Eden Iniziano le celebrazioni con una parata di stelle e l’Accademia della Scala

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando mai un’orchestra proveniente dalladi Milano ha suonato in città? A Viareggio, non a Torre del Lago. E quando in uncittadino hanno cantato insieme grandi interpretilirica come Francesco Meli, il leggendario Leo Nucci, e Carolina Moreno Lopez la cui voce strepitosa è avviata alla consacrazione internazionale? Domani alle 18, alin Passeggiata, si terrà la cerimonia di apertura dell’annoano, delledel centenariomorte del Maestro. Con grandi cantanti e musicisti. Alberto Veronesi, presidente del Comitato nazionale, li considera e non a torto "alcuni dei più autorevoli interpretiani di oggi". L’Orchestra del...