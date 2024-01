Pubblico e privato | la tensione liberale e lo sforzo ordinatore della politica secondo Castellani e Funiciello

«Rimini ce l’ho nel cuore, è una città che mi ha dato tanto, come uomo e come calciatore». Per Adrian Ricchiuti, bomber argentino di Lanus, ma ..."Visto che stiamo parlando di futuro - ha aggiunto prima del ricordo -, la sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente centrale per il pubblico e per il privato, ma morire sul lavoro a 50 anni è ...La passione per Jannik è scoccata come una scintilla. In passato era successo anche con altri grandissimi campioni ...