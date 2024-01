PSV Eindhoven vs Almere City – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il PSV, dopo aver perso le ultime due partite in tutte le competizioni, ospiterà l’al Philips Stadion sabato 27 gennaio sera in Eredivisie. I Farmers hanno consolidato un buon vantaggio in classifica e cercheranno di mantenerlo, mentre i Black Sheeps sperano di ottenere un risultato positivo e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di PSVvsè previsto alle 18:45 Anteprima della partita PSVvsa che punto sono le due squadre PSVIl PSV ha vissuto una settimana difficile dopo aver visto le sue speranze di Coppa d’Olanda infrangersi mercoledì con una sconfitta per 1-0 contro gli acerrimi rivali del Feyenoord, ...