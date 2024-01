PSV-Almere City sabato 27 gennaio 2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prima il pareggio di Utrecht, poi la sconfitta al “de Kuip” che ne ha sancito l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda, ecco che le prime nuvole cominciano ad addensarsi anche sul cielo fino ad ora limpido, almeno in Olanda, del PSV Eindhoven. C’è da preoccuparsi? E’ presto per dirlo, ma possiamo azzardare che non dovrebbe essere l’InfoBetting: Scommesse Sportive e