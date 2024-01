Protti | Andrei all’inferno con questa squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I nuovi arrivati hanno una settimana di "preparazione fermana" in più sulle gambe, e mister Stefanopuò farci affidamento. Contro il Gubbio aveva optato per la prudenza, diversi non erano ancora in condizione. Già qualche volto nuovo in più a Recanati potrebbe vedersi. Per il resto le certezze sono le solite: Furlanetto in porta, con Eleuteri a destra e Pistolesi a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Fort e Spedalieri, in attesa dell’arrivo ufficiale di De Santis. Tutto fatto per il suo arrivo in prestito secco dal Taranto. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore e il giocatore potrebbe essere sulle tribune del Tubaldi. A centrocampo torna Scorza titolare e va a riformare la classica linea con Giandonato e Misuraca che ridiventa mezzala dopo l’esperimento da falso nueve. È l’attacco che dovrebbe cambiare faccia. Petrungaro ha già esordito ...