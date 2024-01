Proteste degli agricoltori in Francia | il primo ministro promette lo stop dell’aumento del gasolio agricolo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un segnale dal governo per fermare le. Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in tutta laper bloccare le principali arterie stradali, il neoGabriel Attal ha annunciato una serie di misure che dovrebbero andare incontro al mondo dell’agricoltura. Il premier, in occasione della sua missione a Montastruc-de-Salies, nel dipartimento di Haute-Garonne (80 km a sud-est di Tolosa), Attal ha annunciato, tra le varie cose di voler porre fine “all’aumento delnon stradale” destinato all’agricoltura. Il pacchetto del governo sarà composto da dieci misure: “I prefetti riuniranno gliper vedere ciò che si può semplificare. Al livello del governo, vedremo ...

Dopo Germania, Francia, Romania, Olanda e non solo, arriva anche in Italia la protesta degli agricoltori . Una manifestazione indetta dal «Comitato ... (open.online)

Un segnale dal governo per fermare le Proteste degli agricoltori . Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in ... (ilfattoquotidiano)

Un segnale dal governo per fermare le proteste degli agricoltori. Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in tutta la Francia per bloccare le principali arterie ..."Alla luce delle copiose sentenze, alcune delle quali della Corte di Cassazione, - spiega l'avvocato Farruggia - che nel corso degli anni hanno avuto ad oggetto la tariffazione del servizio idrico ...PESCARA – Prosegue anche in Abruzzo la mobilitazione degli agricoltori che dopo i sit-in dei giorni ...viticoltore – che sono quasi irricevibili e i motivi della protesta sono la carne sintetica, la ...