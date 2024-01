Prossimi test delle funzioni AI sui Samsung Galaxy S23 | c’è qualche speranza

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Anche in questo venerdì di fine mese, è necessario ritornare su un argomento spinoso come quellofunzionalità AI suiS23 e altri dispositivi del passato. Dopo aver chiarito l’iniziale strategia didi portare l’intelligenza artificiale nativa solo sulS24, ecco che sono appena stati comunicati degli spiragli per il rilascio della stessa rivoluzione anche sui device meno recenti, anche se in tempi ben poco definiti. In un’intervista rilasciata a TechRadar, Patrick Chomet a capo della divisione Customer Experience diha spiegato intanto che le funzionalitàAI arriveranno inizialmente solo suiS24 per un motivo ben preciso. Solo sull’ultima serie ...