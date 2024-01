Pronostico e quote Qinwen Zheng – Aryna Sabalenka | finale Australian Open donne 27-01-2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Senza mancare di rispetto all’ottima, un po’ a tutti è sembrato che lo scontro di giovedì trae Coco Gauff fosse la veradeglidi quest’anno. Difficile contrastare questa tesi visto che la cinese è si approdata in, ed è senza dubbio un’ottima giocatrice, ma non ha InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocherà come ultimo incontro in programma alla Rod Lever Arena, dopo quello tra Barbora ... (infobetting)

La sfida tra Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev è in programma come secondo incontro alla Rod Lever Arena, e comunque non prima delle 3:30 italiane, ... (infobetting)

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da ... (infobetting)

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da ... (infobetting)

Pronostico Lazio-Napoli 28 gennaio 2024. Big match del campionato di calcio italiano di Serie A arrivato alla 22° giornata.Doppia finale per gli italiani a Melbourne: non ci sarà solo Sinner nell'ultimo atto del singolare ma anche la nostra coppia più forte per un titolo che manca dal 2015 Alberto Dalla Palma Bolelli-Vava ...Su Sisal.it nel prossimo turno di Serie A nerazzurri favoriti a 1,90 con la Fiorentina, bianconeri in discesa con l’Empoli a 1,28.