“Problemi lavorativi e personali” La verità sulla moglie che ha ucciso il marito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una donna haa coltellate ilnella notte di ieri, attorno alle 23,30 a Martinengo, in Provincia di Bergamo. I militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio, intervenuti a seguito di una richiesta d'intervento pervenuta al numero unico di emergenza «112», nella villetta unifamiliare della coppia, hanno accertato che la donna, italiana di 46 anni, si era resa responsabile, alcuni minuti prima, dell'omicidio del, un cittadino italiano 56enne, ferendolo mortalmente al corpo e alla gola con un coltello da cucina mentre l'uomo si trovava in camera da letto. L'arma del delitto è stata individuata e sequestrata. L'immobile è stato posto sotto sequestro. Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre l'omicidio a pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo la prima ricostruzione non vi ...