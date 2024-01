Probabili formazioni Monza-Sassuolo | ventiduesima giornata Serie A 2023 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ledi, match valido per ladi. Confronto tra due degli allenatori più promettenti della nuova generazione, Raffaele Palladino e Alessio Dionisi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15:00 di domenica 28 gennaio. Potrete seguirla in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal fischio dell’arbitro. Nel corso della settimana e della marcia d’avvicinamento alla sfida, qui troverete i focus sulle possibili scelte dei due tecnici.– Palladino ...

Attesa per il primo dei due big match della 22ª giornata del campionato di Serie A: Lazio e Napoli si preparano a scendere in campo all’Olimpico in ... (calcioweb.eu)

Per cercare di colmare il divario di quattro punti dalla vetta della Bundesliga, i campioni in carica del Bayern Monaco si recano alla WWK Arena per ... (sport.periodicodaily)

L’ Hoffenheim punta a interrompere una striscia di quattro partite senza vittorie in campionato quando sabato 27 gennaio ospiterà l’ Heidenheim in ... ()

La diretta Mantova Giana Erminio, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un ottimo periodo di forma come ...Il Milan arriva alla ventiduesima giornata carico e cMilan-Bologna, Pioli alla ricerca della quinta vittoria di fila: «Amo Rafael Leao. È un artista, è un genio.Le ragazze di Restivo vogliono lasciarsi alle spalle il periodo poco felice. Sara Crudo: “Per noi può essere la partita della svolta” Un periodo non brillantissimo, con tante sconfitte in serie a ...