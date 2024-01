Pro Vita & Famiglia lancia la campagna “Semplicemente Umano”

Visitatrici per la maternità : il nome retrò non deve trarre in inganno. Racconta di un’associazione che ha radici profonde nella vita milanese : il ... (iodonna)

Secondo Noto Sondaggi gli italiani sarebbero favorevoli al riconoscimento giuridico del nascituro. Al via la campagna di Pro Vita e Famiglia ...Firenze, 25 gennaio 2024. Serie C NOW e Cattolica ufficialmente insieme fino alla stagione sportiva 2024/2025. È stata presentata questa mattina,.“Oltre 7 italiani su 10 vogliono il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di donna in gravidanza, e ben il 64% è favorevole al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, come san ...