Privacy su Whatsapp | ecco come può essere violata

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In un mondo digitalizzatoquello presente, è possibile avvalersi dell’aiuto di numerose applicazioni per facilitare lo svolgimento di azioni abitudinarie. I vantaggi che se ne possono trarre sono molteplici e diversificati, e vanno da un maggior senso di comfort giornaliero fino ai processi di produzione automatizzati dalle varie industrie. Se però da un lato si presentano grandissimi e numerosissimi benefici, dall’altro figurano delle problematiche di cui tener conto. Oggigiorno si legge spesso di persone diventate vittime di attacchi hacker, per cui si può subire un furto d’identità e di dati relativi ai conti bancari e non solo. Persino lasuè da considerarsi a rischio, essendoci varie modalità al servizio degli hacker con le quali essi possono effettivamente accedere ai media e alle conversazioni registrate ...