Prima minaccia la moglie con un coltello | quindi la picchia selvaggiamente… Arrestato in provincia di Latina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Nella serata del 24 gennaio a Terracina, i Carabinieri hannoun cittadino tunisino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, armato di, ha aggredito ladopo una lite domestica. Accuse di Maltrattamenti in Famiglia e Lesioni Personali Queste accuse derivano da un’accesa lite all’interno dell’abitazione coniugale, un evento che si è trasformato in una situazione violenta. La Dinamica dell’Aggressione Dopo la lite, il cittadino tunisino hato labrandendo un, strumento che è stato successivamente posto sotto sequestro. La situazione è poi degenerata con l’uomo che ha aggredito lacon schiaffi e pugni. Le Lesioni Riportate dalla Vittima A ...

L’ultimo caso sembra essere quello più emblematico, sia per il tenore delle accuse che per i toni utilizzati. Ma la querelle, anche giudiziaria, di ... (giornalettismo)

Un uomo di 35 anni residente a Breno, nella Valle Camonica, nel Brescia no, è stato catturato dai carabinieri con l'accusa di aver molestato la sua ex ... (ilmessaggero)

Se la Corte Suprema non rigetterà tutti i ricorsi sull'ineleggibilità di Donald Trump ci saranno in America "il caos e il finimondo". E' quanto ... (247.libero)

Orgoglio italiano Matteo Garrone, regista dello straordinario lungometraggio “Io Capitano”, vincitore del Leoncino d’Oro alla 80° Mostra Internazionale del Cinema di ...Disarmo - Confutato un articolo fuorviante apparso sul "Bulletin of the Atomic Scientists" - No, non è il Trattato una minaccia per il mondo, semmai lo è la stessa dottrina della deterrenza nucleare!GENOVA- Prima l’aggressione e poi la minaccia con una pistola per consegnare portafoglio e telefonino. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di 47 anni, nel quartiere di Nervi a Genova, ...