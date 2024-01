Previsioni meteo Lombardia | temperatura in crescita | nebbia | smog e in pianura farà più freddo che in montagna Ecco dove e perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano, 26 gennaio 2024 – E lo chiamavano inverno. Una voltaa leggere ledel weekend sembra più una tiepida primavera in, soprattutto in, con l’aggiunta di una qualità dell’aria scarsissima e con il fenomeno dell’inversione termica che comporta temperature minime più basse in Valpadana rispetto a località alpine. Spiega Edoardo Ferrara di 3b.com: “un potente anticiclone dalle caratteristiche praticamente estive ingloba mezza Europa, toccati i 30 gradi nel cuore dell’inverno in Spagna. Tempo stabile, se spesso mite anche sull’Italia almeno fino ai primi giorni di febbraio, con ristagno di inquinanti, nebbie e nubi basse”. I giorni della merla E pensare che secondo tradizione lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 sono i Giorni della ...