Previsioni meteo | avvio di Febbraio shock con l’anticiclone indomabile

Roma Sabato: Giornata di bel tempo con cieli per lo più soleggiati durante le ore diurne, salvo locali foschie al primo mattino. In serata e nella

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi ...sabato 27. Permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno su zone montane e pedemontane; in pianura iniziali foschie e nebbie ...Tanto più vicino sarà il fascio delle linee (dette spaghetti) tanto più affidabile sarà la previsione anche fino a 15gg. E' semplice notare infatti che l'attendibilità nel breve temine è molto elevata ...Nonostante le previsioni meteo temporanee annuncino alte pressioni, anche di origine africana, il prossimo mese si prospetta invernale. Un aspetto da non trascurare è la scarsità di neve nelle Alpi, ...