Presto l’aggiornamento WhatsApp che chiarisce sulle chat protette

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nella nuova beta diper Android, parliamo della versione 2.24.3.17, c’è una novità legata alla crittografia end-t-end. Approfondendo la questione, al momento questa novità è in fase di test,sta lavorando ad una nuova didascalia dellaper identificare le conversazioni crittografate end-to-end. Semplicemente si tratta di una novità prettamente visiva, che permette all’utente che sta utilizzandodi evidenziare come stia avendo luogo una conversazione in unacrittografata end-to-end. Manca poco alcheper gli utenti Android Dunque, altro intervento per migliorare l’app, dopo quello trattato nella giornata di ...