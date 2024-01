Presidio degli animalisti sotto la sede del Tar | Maiali abbattuti | manca anche il verbale

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Hanno manifestato davanti al Tar a Milano ieri gliche il 20 settembre sono stati portati via con la forza dal rifugio Cuori Liberi di Sairano, frazione di Zinasco dove dovevano esseredei suini. Con il proprietario del Santuario in testa le associazioni Progetto Cuori Liberi, Lav, Lndc Animal Protection e Vita da Cani, con la Rete dei Santuari di Animali Liberi sono scesi in piazza mentre i giudici erano riuniti per fare chiarezza sulle istanze avanzate dalle associazioni. In particolare l’attenzione è stata focalizzata sullata verbalizzazione da parte di Ats Pavia delle operazioni svolte nell’ambito delle misure di contenimento della peste suina africana. "Che non ci sia il– ha detto Sara D’Angelo della Rete dei Santuari – per noi è inaccettabile". L’udienza si è conclusa nel ...